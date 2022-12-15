Дело об убийстве 3-месячного ребенка в Тамбовском районе направляют в суд

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в отношении 3-месячного сына.

На следствии установили, что мужчина вместе с гражданской супругой арендовали дом в селе Донское Тамбовского района, где проживали вместе в двумя маленькими детьми. В ночь с 18 на 19 марта этого года находившийся в нетрезвом состоянии отец несколько раз ударил ладонью по голове 3-месячного сына, который сильно плакал и мешал ему спать. К утру состояние ребенка стало ухудшаться, из-за чего его мать вызвала скорую помощь. Но было поздно. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика. Причиной гибели малыша стала черепно-мозговая травма, образовавшаяся в результате неоднократного ударного воздействия. В ходе расследования установлено, что мужчина и ранее, применяя физическую силу, пытался успокоить плачущего ребенка.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.