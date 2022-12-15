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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 10:00

Тамбовчанин нашел чужую банковскую карту на лавочке и отправился за покупками

Мужчину будут судить за кражу 1300 рублей
Марина МАКОВЛЕВА

49-летний мужчина нашел на лавочке в Тамбове чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Мужчина решил воспользоваться случаем и расплатился картой в аптеке и продуктовом магазине. Общая стоимость покупок составила 1300 рублей.

Хозяйка карты получила сообщения о покупках и обратилась в полицию. Выло возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники уголовного розыска установили личность обвиняемого, он признался в краже и полностью компенсировал причиненный ущерб.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.