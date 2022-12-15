Неоднократно судимый тамбовчанин вновь попался на краже

На 34-летнего тамбовчанина заведено сразу несколько уголовных дел. Мужчина похитил чужой телефон и перевел на свои счета 3000 рублей. Позже попросив у потерпевшего телефон он таким же образом перевел себе 7000 рублей. На счету тамбовчанина также кража металлолома с территории строительного общества.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждены уголовные дела о кражах, соединенные в одно производство. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось, ранее он неоднократно был судим за аналогичные преступления.