Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 9:22

Тамбовчанин, вооруженный ножом, угрожал убить мать

В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

13 декабря в доме на улице Сакко и Ванцетти Моршанска в 23 часа 15 минут произошел конфликт между жильцами. 28-летний мужчина поскандалил со своей матерью, схватил в руки нож и стал угрожать 53-летней женщине убийством. Спустя некоторое время мужчиа успокоился, а на следующий день от его матери поступило заявление в полицию.

Участковые уполномоченные полиции провели проверку, опросили участников конфликта и их соседей. Кухонный нож с отпечатками пальцев изъяли и отправили на экспертизу. В отделе мужчина признался в преступлении.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.