Тамбовчанин, вооруженный ножом, угрожал убить мать

13 декабря в доме на улице Сакко и Ванцетти Моршанска в 23 часа 15 минут произошел конфликт между жильцами. 28-летний мужчина поскандалил со своей матерью, схватил в руки нож и стал угрожать 53-летней женщине убийством. Спустя некоторое время мужчиа успокоился, а на следующий день от его матери поступило заявление в полицию.

Участковые уполномоченные полиции провели проверку, опросили участников конфликта и их соседей. Кухонный нож с отпечатками пальцев изъяли и отправили на экспертизу. В отделе мужчина признался в преступлении.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.