Тамбовчанин устроил на своем участке плантацию конопли

В огороде мужчины нашли почти сотню наркосодержащих растений

Прокуратура Никифоровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в незаконном выращивании наркосодержащих растений, незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый посеял на своем приусадебном участке коноплю. Потом он собрал урожай и высушил растения. Дома у него хранилось более 2 кг частей растений конопли и почти 600 грамм готовой марихуаны.

Полицейские обнаружили и изъяли наркотики, а также растущие в огороде 98 кустов конопли.

Дома фигурант готовил продукт к употреблению

Как рассказали в прокуратуре Никифоровского района, уголовное дело направлено в районный суд. Мужчине может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы.

Фото прокуратуры Никифоровского района