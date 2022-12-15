«Пушкинская карта» обзавелась страничками в соцсетях

У «Пушкинской карты» в Тамбовской области появились странички в социальных сетях: https://vk.com/pushkinskayakarta68, https://ok.ru/group/70000001213470, https://t.me/pushkinskayakarta68. Там можно узнать подробнее о проекте, мероприятиях и актуальных событиях, которые доступны по программе.

Напомним, проект «Пушкинская карта» появился в 2021 году, он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.

На карту ежегодно государство зачисляет деньги. В этом году лимит «Пушкинской карты» - 5 тысяч рублей, из которых 2 тысячи можно потратить на кинотеатры.

- В программе участвуют 55 организаций региона, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Среди них областные и муниципальные учреждения культуры, частные учреждения. Всего в программу «Пушкинская карта» на данный момент вошло больше 1800 мероприятий.