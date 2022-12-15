В Мичуринске открылись 9 елочных базаров

С 15 декабря в наукограде заработали елочные базары. Пушистые красавицы едут в Мичуринск из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, купить новогоднее дерево можно по следующим адресам:

- пересечение улиц Советской и Красной (у Центра оказания услуг);

- улица Советская (у «Магазина «Путь»);

- улица Советская (в районе магазина «Богатырь»);

- в отрезках улиц Федеративная дом №40 - Красная дом №89А;

- улица Кооперативная (в районе магазина «Магнит»);

- улица Кооперативная (в районе магазина «Антошка»);

- Липецкое шоссе (в районе дома № 68);

- улица 7 Ноября (в районе магазина «Пятерочка»);

- улица 7 Ноября (в районе магазина «Магнит»).