В Мичуринске открылись 9 елочных базаров

С 15 декабря в наукограде заработали елочные базары. Пушистые красавицы едут в Мичуринск из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.
Как рассказали в администрации города Мичуринска, купить новогоднее дерево можно по следующим адресам:
- пересечение улиц Советской и Красной (у Центра оказания услуг);
- улица Советская (у «Магазина «Путь»);
- улица Советская (в районе магазина «Богатырь»);
- в отрезках улиц Федеративная дом №40 - Красная дом №89А;
- улица Кооперативная (в районе магазина «Магнит»);
- улица Кооперативная (в районе магазина «Антошка»);
- Липецкое шоссе (в районе дома № 68);
- улица 7 Ноября (в районе магазина «Пятерочка»);
- улица 7 Ноября (в районе магазина «Магнит»).