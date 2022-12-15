Тамбовчанин украл из гипермаркета электронные сигареты и мягкие игрушки

В полицию Тамбова обратился представитель торгового павильона, находящегося в одном из гипермаркетов города, который сообщил, что неизвестный из торгового помещения похитил с витрины электронные сигареты в количестве 9 штук и мягкие игрушки. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали похитителя. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель.

Выяснилось, что ночью мужчина, будучи пьяным, зашёл в гипермаркет, где проходя мимо торгового павильона похитил 9 электронных сигарет и 4 мягкие игрушки. Сигареты он оставил себе для личного пользования, а игрушки раздал в качестве подарков своим знакомым.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.