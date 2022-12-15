В студенческом общежитии Тамбова произошел пожар

Из здания эвакуировали 10 человек Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Ночью в Тамбове загорелось студенческое общежитие ТГУ им. Державина, расположенное в районе Комсомольской площади. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, в здании выгорело помещение площадью 15 кв.м., с 3-го по 5-й этажи общежитие заволокло дымом.

- В результате пожара пострадали 2 человека, 10 жильцов спасли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.