В Мичуринске сделает остановку поезд Деда Мороза

В Мичуринск поезд Деда Мороза прибудет вечером

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России на поезде. В Тамбовской области он сделает остановку не только в Тамбове, но и в Мичуринске.

На перроне гостей ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. Прийти на представление могут все желающие.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, в Тамбове поезд сделает остановку 19 декабря с 8:30 до 14:00. В этот же день он прибудет в Мичуринск Уральский, где будет находиться с 17:30 до 22:00.

Фото администрации города Мичуринска