Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 6:01

В Мичуринске сделает остановку поезд Деда Мороза

Увидеть развлекательную программу на перроне смогут все желающие
Марина МАКОВЛЕВА
В Мичуринск поезд Деда Мороза прибудет вечером

В Мичуринск поезд Деда Мороза прибудет вечером

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России на поезде. В Тамбовской области он сделает остановку не только в Тамбове, но и в Мичуринске.

На перроне гостей ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. Прийти на представление могут все желающие.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, в Тамбове поезд сделает остановку 19 декабря с 8:30 до 14:00. В этот же день он прибудет в Мичуринск Уральский, где будет находиться с 17:30 до 22:00.

Фото администрации города Мичуринска