6 февраля 2023 года в Тамбовском районе определят нового главу. Претенденты на эту должность должны подать документы с 15 декабря 2022 года по 23 января 2023 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются в Тамбове по адресу: улица им. Юрия Гагарина, д. 141 В, кабинет 108. Обратиться туда можно с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:30 до 13:30).

- Более подробную информацию о перечне документов, требованиях к кандидатам и порядке проведения конкурса можно узнать по телефону: 8(4752)44-00-24, - сообщают в администрации Тамбовского района.