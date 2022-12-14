Более тысячи тамбовчанок оформили пособие по беременности по новым правилам

С апреля 2022 года 1356 женщин оформили пособие по беременности в ОПФР по Тамбовской области. Именно столько действует обновленное законодательство, по которому женщинам назначают ежемесячное пособие по беременности.

Изменения в законе касаются определения дохода семьи. Кроме того, расширены сроки подачи заявления на пособие.

- Теперь женщина может обратиться за пособием в любой момент после 12-й недели беременности. Средства при этом выплатят с месяца постановки на учет в медицинской организации, а не с месяца подачи заявления в ПФР, - поясняют в ОПФР по Тамбовской области.

Ежемесячную выплату для беременных женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого года.