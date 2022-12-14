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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:02

Тамбовчанин 3 месяца сливал на работе топливо

Ущерб работодателя превысил 600 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поселка Дмитриевка обратился 62-летний предприниматель. Мужчину обманули на 600 тысяч рублей.

Предприниматель выдал своему работнику топливную карту для заправки сельхозтехники, на которой он работал. Однако большую часть топлива сотрудник сливал в канистры и продавал. 40-летний мужчина признался, что действовал таким образом в течение 3 месяцев. Всего было похищено 14 300 литров дизельного топлива. Сумма ущерба составила 632 050 рублей.

Вырученные от продажи деньги, мужчина тратил на свои нужды. Теперь ему придется возместить материальный ущерб работодателю.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, за мошенничество с использованием своего служебного положения злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет тюрьмы.