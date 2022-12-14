Мичуринцам предлагают украсить дворы своих домов к новогодним праздникам

В Мичуринске объявили о проведении конкурс на звание «Самый благоустроенный двор к Новому году и Рождеству Христову». По задумке организаторов, участники состязания создадут праздничную атмосферу, улучшат эстетический облик дворов многоквартирных домов наукограда.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в управление городского хозяйства администрации города до 20 декабря, а также по адресу электронной почты: ugh@g45.tambov.gov.ru.
- Принять участие в состязании могут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
данные о заявителе или инициативной группе (ФИО всех или одного члена группы, почтовый и электронный адрес, телефон, адрес объекта, который участвует в конкурсе);
описание объекта, степень его благоустройства, подробный рассказ о работе, проделанной жильцами.
Итоги подведут 25 декабря, звание «Самого благоустроенного» присвоят на год.