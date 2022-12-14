В Тамбове во второй раз пройдет «Забег обещаний»

1 января 2023 года во второй раз в регионе пройдет Всероссийская новогодняя акция «Забег обещаний». На такой акции в первый день 2022-го побывали почти 300 тамбовчан. Они преодолели символические 2022 метра.

«Забег обещаний» проходит в разных городах России и объединяет любителей бега и приверженцев здорового образа жизни. В первый день нового года тысячи людей по всей стране пишут на своих стартовых номерах желания и цели и пробегают символическую дистанцию. Пробежать столько под силу как спортсмену, так и человеку без серьезной физической подготовки.

Скорость и время преодоления дистанции в этом забеге не имеют значения. Главное — получить хорошие эмоции и заряд мотивации на новый год, которые помогут мечтам осуществиться.

Регистрация на забег 2023 года уже стартовала. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://1jan.run/ .

- Жителей и гостей Тамбовской области приглашают присоединиться к «Забегу обещаний» 1 января. Место старта - площадь Музыки, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Выдача номеров участникам начнется в 11.00, сам забег — в 12.00.

.