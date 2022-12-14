Тамбовчанин без прав попытался откупиться от инспектора ДПС

Инспектор ДПС остановил для проверки машину на трассе Рассказово-Уварово. При этом обнаружилось, что у водителя нет прав. Правоохранитель составил административный протокол, но задержанный не хотел понести наказание и предложил взятку сотруднику полиции. Этот момент попал на видеорегистратор.

Полицейский от взятки отказался, а о попытке сразу сообщил руководству. Денежные купюры были изъяты.

- 45-летний житель села Верхнее Чуево Уваровского района будет привлечен не только к административной, но и к уголовной ответственности - согласно статье 291 УК РФ «Дача взятки», которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.