В тамбовском парке «Дружба» прошел забег Дедов Морозов

Студентам напомнили, как важно дружить со спортом

Студенты средних учебных заведений Тамбова приняли участие в забеге Дедов Морозов. Юноши и девушки собрались на лыжном стадионе в парке «Дружба» и пробежали 1 километр.

- Такие спортивные встречи перед празднованием Нового года проводит городской Дом молодежи. Чтобы напомнить подрастающему поколению тамбовчан, как важно беречь здоровье смолоду и заниматься спортом. Приветствуется, если вместе с друзьями. И чем их будет больше, тем лучше, - рассказали в администрации города Тамбова.

В забеге победил Дед Мороз из колледжа права и безопасности – Никита Коротков. На втором и третьем месте представители железнодорожного техникума Михаил Гришин и Павел Медников.

Фото администрации города Тамбова