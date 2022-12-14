Тамбовчанка тайком потратила 20 тысяч с карты своей знакомой

К 36-летней жительнице города Рассказово обратилась ее знакомая. Женщина попросила оплатить услуги ЖКХ онлайн. Для этого к телефону обвиняемой подключили услугу «мобильный банк». Женщина помогла знакомой оплатить квитанции, а после так и оставила услугу подключенной у себя на телефоне.

В следующие недели женщина совершила 23 банковских операции с карты знакомой на общую сумму 21 тысяча рублей. Деньги она тратила на свои личные нужды. Когда хозяйка карты спохватилась и заметила пропажу денег со счета, обвиняемая стала отрицать свою причастность. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские быстро выяснили, куда уходили деньги, и возбудили уголовное дело о краже. Обвиняемая признала свою вину и полностью компенсировала причиненный ущерб. Дело направлено в суд Тамбовского района.