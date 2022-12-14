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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 10:20

Полицейские изъяли 300 пачек контрафактных сигарет из торгового павильона в Тамбове

Предпринимательница уже привлекалась за торговлю фальсификатом
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о незаконной продаже сигарет на улице Клубной в Тамбове. Полицейские выяснили, что 59-летняя предпринимательница торгует контрафактной табачной продукцией. Ранее женщина уже привлекалась за аналогичные правонарушения.

Тамбовчанка дала признательные показания. В торговом павильоне изъято 300 пачек сигарет с явными признаками контрафакта. Продукция направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.