Полицейские изъяли 300 пачек контрафактных сигарет из торгового павильона в Тамбове

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о незаконной продаже сигарет на улице Клубной в Тамбове. Полицейские выяснили, что 59-летняя предпринимательница торгует контрафактной табачной продукцией. Ранее женщина уже привлекалась за аналогичные правонарушения.

Тамбовчанка дала признательные показания. В торговом павильоне изъято 300 пачек сигарет с явными признаками контрафакта. Продукция направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.