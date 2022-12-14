МХК «Тамбов» умудрился проиграть, ведя в счете 4:0

14 декабря в Мичуринске состоится повторный матч с саратовцами. Начало встречи в 18:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» принимал своего ближайшего преследователя – саратовский «Кристалл». Уже к исходу девятой минуты хозяева вели с перевесом в четыре шайбы. Поочередно отличились – Иван Климкин (1-я), Богдан Сенотов (3-я), Александр Куликов (9-я) и Егор Антонов (9-я). 4:0 и дело в шляпе? Но саратовцы проявили незаурядные волевые способности. Еще в первом периоде они отыграли две шайбы, по одной забросили в каждом из последующих игровых отрезков. В итоге основное время не выявило победителя – 4:4. А в овертайме успешнее действовали гости. Выигрыш «Кристаллу» принес точный бросок Андрея Ширяева – 5:4.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 39 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32). Теперь сегодня, 14 декабря, в Мичуринске состоится повторный матч с саратовцами. Начало встречи в 18:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 20-ю шайбами в активе. Позади располагаются Максим Пиков из кирово-чепецкой «Олимпии» и Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (по 15). В споре ассистентов у мичуринца Расима Шакирова 24 голевых передачи, а у его ближайших преследователей - Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров», Раиса Шафеева и Тимофея Пономарева (оба – «Олимпия») – по 20.