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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:39

В Тамбовской области зафиксирован новый случай бешенства

Во двор жителей Староюрьевского района забралась бешеная лиса
Марина МАКОВЛЕВА

В селе Староалександровка Староюрьевского района была обнаружена зараженная бешенством лиса. Опасное животное пробралось в личное подсобное хозяйство местных жителей.

В настоящее время на месте обнаружения животного установлен карантин. Подворье объявлено эпизоотическим очагом, улица Молодежная, где оно располагается, - неблагополучным пунктом, а село Староалександровка – угрожаемой зоной по бешенству животных.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, запрещено продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.