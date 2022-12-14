В Тамбовской области зафиксирован новый случай бешенства

В селе Староалександровка Староюрьевского района была обнаружена зараженная бешенством лиса. Опасное животное пробралось в личное подсобное хозяйство местных жителей.

В настоящее время на месте обнаружения животного установлен карантин. Подворье объявлено эпизоотическим очагом, улица Молодежная, где оно располагается, - неблагополучным пунктом, а село Староалександровка – угрожаемой зоной по бешенству животных.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, запрещено продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.