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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:24

Тамбовчанин убил собственного сына

67-летний мужчина расправился с ним ударом ножа в сердце
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение в убийстве 67-летнему жителю Петровского района.

По версии следствия, вечером 3 декабря во время словесной ссоры с сыном, которой, по его мнению, плохо относился к матери, схватил нож и нанес ему удар в область грудной клетки. После случившегося 36-летний раненый мужчина сумел добраться до соседей и попросить о помощи. Приехавшие медики госпитализировали его в больницу, где он в этот же день скончался от проникающего ранения в полость сердца.

- По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.