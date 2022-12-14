В Тамбовской области задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск

В селе Сампур сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции заметили автомобиль с номерами Ставропольского края. Машина была припаркована у дома местной жительницы. Женщина рассказала, что к ней приехал знакомый.

Знакомым оказался 44-летний житель Ставропольского края, находившийся в федеральном розыске. Мужчина был объявлен в розыск в Московской области по обвинению в угрозе убийством. Сампурские полицейские нашли и опросили его, сведения передали в Московскую область.

- Полицейские Московской области поблагодарили тамбовских коллег за оперативное установление разыскиваемого лица. В ближайшее время обвиняемый в совершении угрозы убийством будет доставлен по месту проведения дознания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.