Сотрудник тамбовской колонии пытался пронести наркотики осужденным

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ИК-3 регионального УФСИН России, которого обвиняют в совершении преступлений по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

На следствии установили, что сотрудник колонии, вступив во внеслужебные отношения с двумя осужденными, весной текущего года пронес для них за вознаграждение на режимную территорию в предметах одежды свертки с наркотическим средством. За эту «услугу» фигурант на свою банковскую карту получил от родственников осужденных денежное вознаграждение в размере 24 тыс. рублей. Однако передать свертки адресатам он не смог, так как его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Люди, передавшие деньги и наркотики, также стали фигурантами уголовных дел.