Приятель тамбовчанина обворовал его, воспользовавшись незапертой дверью, оставленной домработницей

Полицейские закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении ранее несудимого 38-летнего жителя Староюрьевского района. Мужчину подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище.

В августе этого года в дежурную часть полиции обратился житель областного центра с заявлением о краже 16 тысяч рублей, которые пропали из его арендуемой квартиры. Мужчина пояснил, что уезжал из квартиры на несколько дней в командировку, а после того как вернулся домой не обнаружил коробку от мобильного телефона со своими сбережениями.

Выяснилось, что дубликат ключей был у знакомой квартиросъемщика, женщина помогала ему с уборкой квартиры. В день отъезда она получила сообщение о том, что ей нужно постирать постельное белье. Приехав по адресу, домработница забрала белье и отправилась к себе домой. Затем через трое суток она вернулась в квартиру, чтобы постелить чистое белье и вернуть постиранные вещи, однако обнаружила, что входная дверь была не закрыта на замок, и поняла, что по собственной невнимательности и неосторожности, когда забирала постельное бельё и вещи из квартиры своего знакомого, забыла запереть дверь. В случившемся женщина призналась жильцу.

Выяснилось, что в день отъезда к владельцу денег приходил его 38-летний друг. После того, как ему не открыли, он повернув дверную ручку и обнаружил, что замок не заперт, после чего вошел в квартиру. Мужчина знал, что в квартире есть деньги, которые хозяин хранит в комнате, а именно внутри дивана, в коробке от мобильного телефона. Забрав их, он бросил коробку обратно в диван и ушел.

- В совершении преступления злоумышленник признался и пояснил, что деньги потратил на свои личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.