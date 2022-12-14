В Мичуринске водитель иномарки потеряла управление машиной и врезалась в дерево

Иномарка протаранила дерево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 13 декабря в 14 часов 40 минут на 2 километре автодороге учхоз. Комсомолец – 1-я Пятилетка города Мичуринска. 24-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не справилась с управлением, съехала с дороги в левый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в больницу имени Брюхоненко С.С. г. Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.