Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 11:59

В Мичуринске водитель иномарки потеряла управление машиной и врезалась в дерево

В аварии пострадала 24-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Иномарка протаранила дерево

Иномарка протаранила дерево

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 13 декабря в 14 часов 40 минут на 2 километре автодороге учхоз. Комсомолец – 1-я Пятилетка города Мичуринска. 24-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не справилась с управлением, съехала с дороги в левый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в больницу имени Брюхоненко С.С. г. Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.