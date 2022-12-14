Два человека получили травмы в аварии на территории поселка Строитель в Тамбовском районе

Госпитализированы два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором травмировались два человека, произошло 13 декабря в 10 часов 15 минут на 9 километре автодороги «Тамбов –Котовск», которая проходит через микрорайон Северный поселка Строитель. 66-летний водитель автомобиля Ford Fusion, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai Accent, за рулем которого был 21-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля Hyundai Accent и его 22-летнюю пассажирку на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.