В Тамбове водитель легковушками сбил двух детей на пешеходном переходе

Ребята переходили дорогу по "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием несовершеннолетних произошла 13 декабря в 7 часов 15 минут в районе дома №232 по улице Мичуринской города Тамбова. 21-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», наехал на двоих 13-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия школьников на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.