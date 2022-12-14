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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:50

В Тамбове водитель легковушками сбил двух детей на пешеходном переходе

13-летние школьники оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ребята переходили дорогу по "зебре"

Ребята переходили дорогу по "зебре"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием несовершеннолетних произошла 13 декабря в 7 часов 15 минут в районе дома №232 по улице Мичуринской города Тамбова. 21-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», наехал на двоих 13-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия школьников на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.