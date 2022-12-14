Житель Мордовии обманул тамбовчанина при покупке машины

Прокурор Уметского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 50-летнего жителя Мордовии. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, житель Республики Мордовия увидел в интернете объявление жителя Уметского района о продаже машины. Он договорился о покупки авто в рассрочку, подписал договор купли-продажи, написал расписку, обязуясь полностью расплатиться к определенному сроку.

Старый владелец ключи и документы от машины обвиняемому, а после тот скрылся, и не думая отдавать более 360 тысяч рублей.

Как сообщают в прокуратуре Уметского района, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.