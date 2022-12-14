В Тамбовской области в аварии с участием большегруза погиб 75-летний мужчина

Водитель Вольво погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза и иномарки произошла 14 декабря около 8 часов утра на 474 километре автодороги Р-22 Каспий на территории Знаменского района. Здесь произошло столкновение автомобиля Фольксваген Поло и грузового Вольво. По сле столковения фура опрокинулась.

- На месте ДТП погиб 75-летний водитель иномарки, его пассажирка с различными травмами доставлена в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя грузового автомобиля медики осмотрели на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.