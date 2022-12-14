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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 7:38

Тамбовчанина приговорили к 3,5 годам тюрьмы за сорванную коноплю

Дома у мужчины хранился килограмм наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Полицейские изъяли запрещенное зелье

Полицейские изъяли запрещенное зелье

Прокуратура Никифоровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как установлено, мужчина собрал на окраине поселка коноплю и принес ее домой. Общая масса высушенного наркотика составила почти килограмм. Полицейские нашли и изъяли вещество.

Как рассказали в прокуратуре Никифоровского района, суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам колонии.

Фото прокуратуры Никифоровского района