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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:19

Жители Уварово надолго остались без холодной воды

Прокуратура обнаружила нарушения при отключении водоснабжения
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура проверила информацию о прекращении подачи холодной воды в многоквартирные дома Уварово.

По закону допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов в течение месяца. Единовременно перерыв не должен превышать 4 часа. Но в Уварово прокуратура выявила нарушения этих нормативов ресурсоснабжающей организацией.

Как сообщили в Уваровской межрайонной прокуратуре, в адрес руководителя организации внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Справка о снижении качества услуг в связи с аварийным прекращением подачи холодной воды направлена в расчетный центр для перерасчета потребителям.