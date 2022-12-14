Жители Уварово надолго остались без холодной воды

Уваровская межрайонная прокуратура проверила информацию о прекращении подачи холодной воды в многоквартирные дома Уварово.

По закону допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов в течение месяца. Единовременно перерыв не должен превышать 4 часа. Но в Уварово прокуратура выявила нарушения этих нормативов ресурсоснабжающей организацией.

Как сообщили в Уваровской межрайонной прокуратуре, в адрес руководителя организации внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Справка о снижении качества услуг в связи с аварийным прекращением подачи холодной воды направлена в расчетный центр для перерасчета потребителям.