Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:10

В Тамбове через неделю заработает загс, который закрывали на ремонт

Во Дворце бракосочетания обновили кровлю и фасад
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В следующем году планируют обновить внутреннее убранство городского загса

В следующем году планируют обновить внутреннее убранство городского загса

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершился ремонт кровли и фасада Дворца бракосочетания. Уже через неделю сотрудники городского управления ЗАГС возобновят прием граждан и регистрацию браков в привычном для горожан месте.

- Объект является памятником культурного наследия, - апоминают в пресс-службе администраии Тамбова. - Капитальный ремонт здесь не проводился много лет. Завершение ремонта кровли позволяет планировать и обновление внутренних интерьеров. Этим планируется заняться в следующем году.