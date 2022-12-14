В Тамбове через неделю заработает загс, который закрывали на ремонт

В следующем году планируют обновить внутреннее убранство городского загса Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершился ремонт кровли и фасада Дворца бракосочетания. Уже через неделю сотрудники городского управления ЗАГС возобновят прием граждан и регистрацию браков в привычном для горожан месте.

- Объект является памятником культурного наследия, - апоминают в пресс-службе администраии Тамбова. - Капитальный ремонт здесь не проводился много лет. Завершение ремонта кровли позволяет планировать и обновление внутренних интерьеров. Этим планируется заняться в следующем году.