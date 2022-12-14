Тамбовчанин лишился машины из-за долга по алиментам

В Мордовском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 40-летнего жителя села Лаврово.

По решению суда отец обязан выплачивать на 15-летнего сына ¼ часть от всех видов дохода. Однако свои финансовые обязательства мужчина не выполнял, из-за чего задолжал по алиментам более 360 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что гражданину принадлежит автомобиль Opel Astra. Машину арестовали и передали на принудительную реализацию.

- Вырученные за счет продажи движимого имущества денежные средства в размере 209 тысяч рублей направлены взыскателю на содержание несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.