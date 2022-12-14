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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 6:22

В Тамбове выявлен подпольный цех по производству икры

Изъято 4 тонны контрафактной продукции
Марина МАКОВЛЕВА
Икру планировали продавать на территории Тамбовской области

Икру планировали продавать на территории Тамбовской области

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в Тамбове цех по изготовлению контрафактной рыбной икры. В одном из ангаров в промзоне полицейские изъяли технологическое оборудование, сырье для производства икры, банковские карты, деньги в сумме 4353500 рублей, сотовые телефоны и 41 586 банок рыбной икры различных наименований.

Четыре тонны изъятой икры предназначались для продажи в Тамбовской области. Принято решение о возбуждении уголовного дела, назначены экспертизы изъятой продукции.

Подпольный цех был оснащен современным оборудованием

Подпольный цех был оснащен современным оборудованием

Фото: УМВД по Тамбовской области

- Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг лиц, причастных к организации поставки и сбыта изготовленной продукции, логистическая цепь по доставке сырья и дальнейшей реализации готовой продукции, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.