В Тамбове выявлен подпольный цех по производству икры

Икру планировали продавать на территории Тамбовской области Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в Тамбове цех по изготовлению контрафактной рыбной икры. В одном из ангаров в промзоне полицейские изъяли технологическое оборудование, сырье для производства икры, банковские карты, деньги в сумме 4353500 рублей, сотовые телефоны и 41 586 банок рыбной икры различных наименований.

Четыре тонны изъятой икры предназначались для продажи в Тамбовской области. Принято решение о возбуждении уголовного дела, назначены экспертизы изъятой продукции.

Подпольный цех был оснащен современным оборудованием Фото: УМВД по Тамбовской области

- Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг лиц, причастных к организации поставки и сбыта изготовленной продукции, логистическая цепь по доставке сырья и дальнейшей реализации готовой продукции, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.