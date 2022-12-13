Территории Тамбова проверили на удобство для инвалидов

В Тамбове проверили, насколько объекты благоустройства 2022 года доступны для маломобильных граждан. В работе комиссии приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Во время объезда посетили несколько дворовых территорий, сквер имени Н.Х.Рыбакова, проинспектировали часть улицы Советской с прилегающими улицами Рахманинова и Державинской.

- Замечания, которые были получены от представителей инвалидной организации, будут проанализированы и исправлены, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова. - Например, по отсутствию парковочных мест для инвалидов на улице Державинской у краеведческого музея и ряд других. Особое внимание обратили на движение общественного транспорта. Некоторые автобусы не выполняют свои требования, когда забирают пассажиров с остановочных пунктов, останавливаются далеко. Люди-колясочники не могут попасть в автобус, потому что от тротуара до автобуса остаётся приличное расстояние.

По результатам выезда в городе планируют создать муниципальную рабочую группу из представителей инвалидных организаций, которые прошли обучение и являются экспертами по оценке доступности среды. Эта рабочая группа вместе с общественниками и специалистами администрации сможет проверять объекты благоустройства на моменте проведения работ и во время приёмки, чтобы была возможность поправить недочёты на этих этапах.