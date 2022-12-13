В Тамбове обсудили бюджет на ближайшие три года

13 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Тамбова на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, на которых присутствовали общественники, эксперты, руководители бюджетных учреждений.

На 2023 год налоговые и неналоговые доходы бюджета запланированы в объеме 3 миллиардов 350 миллионов рублей. Это на 5 процентов больше, чем бюджет текущего года.

Расходы городского бюджета планируются в сумме 6,6 миллиардов рублей — половина будет осуществляться за счет собственных доходов, вторая половина - за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. По-прежнему бюджет сохранит социальную направленность. Почти 65 процентов — это расходы на сферы образования, культуры и спорта, а также на социальную поддержку горожан. Ключевым направлением расходов останется развитие системы дошкольного образования – сюда будет направлено больше миллиарда рублей. Помимо прочего это и текущий, и капитальный ремонт детских садов, и приобретение оборудования.

- На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено около 100 миллионов рублей. Предусмотрены расходы на благоустройство и санитарное содержание территорий, строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, сохранность муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилья и прочие важные статьи расходов, - сообщает пресс-служба администрации города.

Также в бюджете на будущий год планируется сокращение задолженности коммерческих кредитов. Долг перед коммерческими банками планируется сократить еще на 66 миллионов.

Как отметил заместитель главы администрации-председатель комитета финансов Александр Жуков, в результате решений, принятых на уровне федерального центра и региона две трети по кредитам коммерческих банков были замещены бюджетными кредитами, это позволило почти в 3 раза сократить расходы городского бюджета на обслуживание долга.