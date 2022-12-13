Мичуринский «Тамбов» в четвертый раз обыграл липчан перед заключительной домашней серией-2022

В споре ассистентов у мичуринца Расима Шакирова 21 голевая передача, а у его ближайшего преследователя Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров» - 20. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» во второй встречался с МХК «Липецк». Если в первом поединке гости худо-бедно бодались (4:6), то в повторном «волчата» достаточно быстро свели на нет всю интригу. Если она, конечно, существовала. К исходу десятой минуты «Тамбов» вел 2:0, к исходу 40-й – 4:0. «Липецк» в итоге лишь ушел от «сухого» поражения (1:4). Дубль в составе мичуринцев оформил Егор Верхорубов (22-я, 39-я), по разу отличились Алексей Долишня (2-я) и Вадим Кутько (10-я).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 38 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» (32) и саратовский «Кристалл» (31). Теперь сегодня,13 декабря, в Мичуринске состоится первый из четырех центральных матчей декабря – «Кристалл» сразится с «волчатами». Начало встречи в 18:30. Вторая игра пройдет завтра, 14 декабря. А 17 и 18 декабря «Тамбов» на льду «Темпа» примет гостей из Пензы. Обе встречи начнутся в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 19-ю шайбами в активе. Позади располагается Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (15). В споре ассистентов у мичуринца Расима Шакирова 21 голевая передача, а у его ближайшего преследователя Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров» - 20.