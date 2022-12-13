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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 13:20

Житель Котовска сходил за покупками с чужой карточкой

Мужчине придется возместить знакомому ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Котовска обратился 68-летний житель города. Он пожаловался на кражу денег. Средства были списаны с его банковской карты. Полицейские выяснили, что неизвестный воспользовался карточкой мужчины для покупки в продуктовом магазине.

Момент кражи позволила увидеть запись с камеры видеонаблюдения из магазина. Был найден 42-летний мужчина, он знал потерпевшего, а главное, знал пин-код его карты и решил этим воспользоваться.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, ущерб потерпевшему составил 7663 рубля, которые воришке предстоит вернуть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.