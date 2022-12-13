Задержаны трое мошенников, обманывавших тамбовских пенсионеров

Связь с кураторами была только по телефону Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска тамбовской и воронежской полиции задержали троих подозреваемых в мошенничестве. Все они действовали по одной схеме, убеждая пенсионеров, что их родственник попал в ДТП.

Таким образом в Тамбове обманули 72-летнего мужчину. Потерпевший не раздумывая отдал 500 000 рублей незнакомцу, чтобы помочь супруге. Полицейские быстро задержали тамбовчанина, приезжавшего за деньгами. Он признался, что на преступление пошел ради заработка.

Неустановленные лица сообщили ему адрес. Забрав деньги, мужчина через банкомат перевел почти все деньги на неизвестные счета, оставив себе процент за работу. В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.

По аналогичной схеме была обманута тамбовчанка, которая отдала 80 тысяч рублей, чтобы помочь подруге. Курьера задержали полицейские Воронежской области, он признался в нескольких фактах мошенничества в Воронеже и Тамбове. Сам мужчина – житель Архангельской области.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, еще один мошенник - житель Ростовской области - совершил несколько преступлений в Тамбове, Липецке и Воронеже. 34-летний мужчина выманил 685 000 рублей у двух тамбовских пенсионерок. Сейчас злоумышленник находится в воронежском СИЗО.