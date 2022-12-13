На федеральных трассах Тамбовской области со снегом и льдом борются 59 единиц техники

59 единиц дорожной техники работают на федеральных автодорогах в Тамбовской области. Более 380 тонн противогололедного состава использовано для обработки проезжей части, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие сутки в регионе возможны снег с дождем и морось. Из-за них возможно снижение видимости до 200-500 м.

- Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах для ликвидации последствий стихии, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (4752) 71-04-32.