В Тамбовской области молодые сосенки охраняют с помощью квадрокоптера

С беспилотника выследить браконьера проще

В Хоботовском лесхозе для наблюдения за сохранностью хвойных молодняков впервые применяют квадрокоптер. Аппарат ведет фото и видеосъемку, что помогает бороться с незаконной рубкой сосен.

С начала декабря работники лесхоза и лесничества усиленно патрулируют хвойные насаждения. В канун новогодних праздников к рейдам присоединятся полицейские, чтобы исключить случаи самовольной заготовки новогодних деревьев.

В управлении лесами Тамбовской области напоминают: купить понравившуюся сосенку можно в любом лесхозе региона.

Фото управления лесами Тамбовской области