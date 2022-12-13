В Тамбовской области молодые сосенки охраняют с помощью квадрокоптера

С беспилотника выследить браконьера проще
В Хоботовском лесхозе для наблюдения за сохранностью хвойных молодняков впервые применяют квадрокоптер. Аппарат ведет фото и видеосъемку, что помогает бороться с незаконной рубкой сосен.
С начала декабря работники лесхоза и лесничества усиленно патрулируют хвойные насаждения. В канун новогодних праздников к рейдам присоединятся полицейские, чтобы исключить случаи самовольной заготовки новогодних деревьев.
В управлении лесами Тамбовской области напоминают: купить понравившуюся сосенку можно в любом лесхозе региона.
Фото управления лесами Тамбовской области