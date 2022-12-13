Тамбовчанину незаконно начисляли плату за капремонт

К уполномоченному по правам человека в регионе обратился житель села Столовое Тамбовского района, который рассказал, что он не является собственником жилого помещения, которое занимает на основании договора найма жилого помещения для детей-сирот, однако почему-то получает платежки в которых указано, что он задолжал взносы за капремонт.

Омбудсмен провел проверку и выяснил, что собственником жилья является ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан». Это учреждение счета на оплату капремонта не получало.

Уполномоченный направил обращение в Фонд капитального ремонта Тамбовской области, после чего сведения скорректировали и от уплаты взносов жильца освободили.

- В дальнейшем эти счета будут направляться ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан», в том числе с учетом имеющейся задолженности, - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека по Тамбовской области.