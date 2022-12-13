В Мичуринске ликвидируют последствия ледяного дождя

На Мичуринск обрушился ледяной дождь. С полуночи этого дня коммунальные службы наукограда обрабатывают дороги и тротуары города противогололедными средствами. За ночую смену отсыпаны главные транспортные магистрали города, израсходовали специалисты больше 50 тонн песко-соляной смеси.

Лед образовался на всех поверхностях: автомобилисты с трудом смогли отогреть и отчистить свои авто, доставила много проблем непогода и пешеходам. С учетом прогнозируемых погодных условий коммунальные службы Мичуринска продолжат работу по обработке дорог и тротуаров. Дворовыми территориями должны заняться сотрудники управляющих компаний, а предпринимателям предстоит обработать площадки, прилегающие к магазинам, павильонам и торговым центрам.

- Сегодня утром обработку главных маршрутов дублируют, посыпку песко-соляной смесью специалисты продолжают в течение всего дня, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.