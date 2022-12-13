Тамбовчанку угрожал убить заглянувший в гости родственник

3 декабря в дом на улицу К. Маркса Мичуринска к 48-летней женщине в гости зашёл родственник. Встреча закончилась ссорой, в ходе конфликта мужчина схватил хозяйку шею и высказывал угрозы в её адрес. Позже мужчина оставил ее в покое, но перепуганная женщина решила обратиться в полицию.

Оперативники опросили участников конфликта и установили ход событий.

- В отношении 49-летнего жителя микрорайона Кочетовка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.