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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 15:14

Тамбовчанку угрожал убить заглянувший в гости родственник

48-летняя женщина обратилась в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

3 декабря в дом на улицу К. Маркса Мичуринска к 48-летней женщине в гости зашёл родственник. Встреча закончилась ссорой, в ходе конфликта мужчина схватил хозяйку шею и высказывал угрозы в её адрес. Позже мужчина оставил ее в покое, но перепуганная женщина решила обратиться в полицию.

Оперативники опросили участников конфликта и установили ход событий.

- В отношении 49-летнего жителя микрорайона Кочетовка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.