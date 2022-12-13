Тамбовчанин с ножом напал на гражданскую жену

6 декабря в больницу в тяжелом состоянии поступила 37-летняя женщина с проникающим ранением в области грудной клетки. По этому факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвинение в совершении преступления предъявили 41-летнему сожителю пострадавшей.

По версии следствия, утром между сожителями на почве ревности произошел словестный конфликт, в ходе которого женщина оскорбительно выразилась в адрес супруга. Разозлившись, он схватил нож и нанес ей удар в грудь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

- По ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.