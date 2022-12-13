В Тамбовской области задержали чебоксарца, который обманул троих пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска моршанской полиции задержали в городе 29-летнего жителя Чебоксар, которого подозревают в серии фактов телефонного мошенничества. Оперативники установили его причастность к трем преступлениям, жертвами которых стали моршанские пенсионеры. Молодой человек в качестве курьера по указанию неизвестного куратора приезжал к домам, где проживают пожилые люди, забирал деньги и переводил их на определённые банковские счета. Обманутые сами отдавали деньги, потому что были уверены, что помогают родственникам избежать уголовной ответственности за совершенные ДТП. В общей сложности, трое моршанских пенсионеров передали мошеннику более одного миллиона рублей.

- В ходе обыска личных вещей полицейские нашли часть похищенных сбережений пенсионеров, мобильные телефоны, банковские карты, другие улики, подтверждающие совершение преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Житель Чебоксар задержан, решается вопрос о его аресте. В следственном подразделении МОМВД России «Моршанский» возбуждено и расследуется три уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».