Тамбовчанка потеряла управление иномаркой и врезалась в припаркованную фуру

Женщина влетела в стоящую на обочине фуру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 12 декабря в 8 часов 30 минут на улице Центральной города Уварово. 49-летняя женщина, управляя автомобилем «CHEVROLET KLAN», не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине большегруз «DAF 95XE430» с прицепом «SHMITZ S01».

- После аварии водителя на автомобиле скорой помощи доставили в Уваровскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.