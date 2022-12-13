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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:18

Тамбовчанка потеряла управление иномаркой и врезалась в припаркованную фуру

Авария произошла в Уварово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина влетела в стоящую на обочине фуру

Женщина влетела в стоящую на обочине фуру

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 12 декабря в 8 часов 30 минут на улице Центральной города Уварово. 49-летняя женщина, управляя автомобилем «CHEVROLET KLAN», не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине большегруз «DAF 95XE430» с прицепом «SHMITZ S01».

- После аварии водителя на автомобиле скорой помощи доставили в Уваровскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.