В Тамбоовской области под машину попала 24-летняя девушка

Девушку с травмами отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 12 декабря в 16 часов 50 минут в районе дома 36 по улице Советская рабочего поселка Инжавино. 72-летний мужчина, управлял автомобилем «ВАЗ-2110», сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в Инжавинскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.