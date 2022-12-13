С контейнерных площадок Тамбова вывезли 30 грузовиков крупногабаритного мусора

Сваливать крупногабаритный мусор у контейнеров запрещено

Около 30 грузовиков крупногабаритного мусора за декабрь вывезено с территорий контейнерных площадок.

Около 5 машин строительного мусора, старой бытовой техники и мебели, автомобильных покрышек вывезено с площадок накануне. Работы проходили по 26 адресам, включая улицы Рылеева, Железнодорожная, Лазо, Лермонтовская, Осипенко, Франко, Островитянова, Покровская.

- Здесь не только вывезли КГО, складировать которые вокруг контейнеров запрещено, но и очистили от снега и обработали территорию вокруг пескосоляной смесью. К работам привлекались 36 человек и специальная техника, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова